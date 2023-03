Sabini počil film: A prav vsako stvar v tem MasterChefu moram jaz prva?

V kuharskem šovu MasterChef so morali tekmovalci na izločitvenem testu prepoznavati vrste ene izmed najbolj priljubljenih sestavin na svetu, nato pa z njo pripraviti krožnike. Seveda je šlo za poznavanje sirov.

Bine Volčič je pojasnil: »Zvezda današnjega izziva je ena izmed najbolj priljubljenih sestavin na vsem svetu. O njeni priljubljenosti pa največ pove to, da je na svetu več kot 2000 vrst.«

Sabina je bila tista, ki je morala prva pokazati poznavanje sirov, a tega ni bila vesela: »A prav vsako stvar v tem MasterChefu moram jaz it prva?«

Je pa bila še vedno jezna na Barbaro: »Jaz sem še vedno zelo jezna na Barbaro zaradi prejšnjega izziva ... Ti si vzela artičoko, da se znebiš konkurence.«

Po kuhanju je sledila sodniška odločitev in na koncu sta pred sodniki odločitev pričakovali Špela in Barbara. Špela je bila tista, ki je morala na koncu odložiti predpasnik in zapustiti šov.