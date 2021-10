S športno junakinjo okrasili pločevinko (FOTO)

Ena od dveh slovenskih športnikov s svojo pločevinko red bulla Foto: Dejan Javornik

Olimpijka je bila bleščeča zvezda večera. Foto: Dejan Javornik

Janji so na dogodku ploskali tudi njeni športni kolegi.

Dvaindvajsetletnica trenutno uživa v zasluženem počitku.

»Kot sta voda in kruh nujna za naše telo, so junaki nujni za našo dušo,« je zazvenelo iz zvočnikov v sredo zvečer v ljubljanski restavraciji Nebo, kjer je potekala zabava v čast slovenski športni junakinji, zlati olimpijki. Organizirala jo je znana znamka energijske pijače, ki je plezalko že pred leti izbrala za enega svojih športnih obrazov, zdaj pa se ji je, ob izjemnih uspehih zadnjih let, poklonila še s posebno serijo pločevink pijače z Janjino podobo.Po kratkem uradnem delu, ki ga je vodilin v katerem so gostje lahko obudili spomin na Janjine izjemne uspehe, se je razvila sproščena zabava, katere zvezda je bila seveda plezalka, ki je ves večer naravnost žarela. Športna junakinja je tokrat blestela v koktajl obleki, ki ji je odlično pristajala. »Le dvakrat na leto se tako oblečem, še sama sebi se zdim nenavadna,« nam je smeje se priznala.In kakšen je občutek, ko po vseh zmagah krasiš še pločevinko? »Občutki so fenomenalni. Ne vem, koliko Red Bullovih atletov je sploh imelo svojo pločevinko, tako da je to neverjeten občutek. Pomeni, da si res nekaj dosegel, da si res naredil nekaj več. Seveda se mi zdi lepo,« nam je zaupala 22-letnica, ki je pri sedemnajstih splezala na vrh sveta, leta 2019 kot prva v zgodovini zmagala na vseh tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju ter letos v Tokiu osvojila še olimpijsko zlato. Janja po zmagi v Kranju, ki jo je postavila za piko na i po Tokiu, uživa v zasluženem počitku.»Zdaj imam čas še za druge športe, na primer tenis in tek, in za druženja s prijatelji, tu in tam pa si ogledam tudi kako serijo,« pravi simpatična Slovenjgradčanka, za katero je bila tokratna zabava odlična priložnost, da se znova malce podruži z nekaterimi športnimi kolegi, s katerimi se zaradi obveznosti videvajo manj pogosto, kot bi si želeli. »Športniki nimamo veliko prostega časa. Ko se dobimo na kupu, je taka priložnost res veliko vredna, saj si izmenjamo izkušnje in nasvete,« priznava junak Ironmana, ki se je še posebno razveselil srečanja z zvezdo večera, s katero se že dolgo nista videla. »V naši družini Red Bullovih športnikov se vsi dobro razumemo. Na žalost se zaradi naše narave dela manj videvamo, ampak kadar se vidimo, smo srečni,« je potrdil, ki to soboto na POP TV začenja vodenje svoje oddaje Kuhinja na kolesih.Tudi Filip je pred leti krasil Red Bullovo pločevinko, Janji pa čast, ki je takrat doletela njega, iz srca privošči. »Presrečen sem, da je ona. Definitivno zasluženo. Vse čestitke,« pravi. Nad športno kolegico, katere večer je obiskal, je očaran tudi srebrni olimpijec. »Samo kapo dol, to, kar je naredila in kar dela v športnem plezanju, je nekaj neverjetnega. Dejansko je neporažena, kjer koli se pojavi, vsi vedo, da se borijo za drugo mesto. Saj naredi napake, ampak tudi na olimpijadi, ko je bilo marsikaj, temperatura, vlaga, je zdržala pritisk. V tem vidiš, kakšna osebnost je, kakšna enkratna športnica je,« ne skriva navdušenja.Glede na to, da sta bila skupaj v Tokiu, sta z Janjo že imela priložnost nazdraviti njenim uspehom, tokrat pa sta to lahko storila še s pijačo večera – v obliki koktajla ali po želji iz pločevinke, okrašene z Janjino podobo. »Janja si je to zaslužila. Zmagala je na olimpijskih igrah, to je nekaj, česar si vsak športnik želi. Vsa čast,« je bil kratek in jedrnat BMX-kolesar, ki nam je zaupal, da ne bi imel nič proti, če bi tudi sam nekoč krasil pločevinko energijske pijače.