Se še spomnite Gorana iz Kmetije? Izumlja posebne pripomočke

Goran Leban ali Gorči, kot ga kličejo prijatelji, je prav poseben človek. Javnost ga pozna kot dvakratnega udeleženca šova Kmetija, med katerima je preteklo 11 let. Goran je v obeh šovih pokazal svojo delavnost, iznajdljivost, pa tudi iskrenost in pravičnost. V realnem življenju pa počne še marsikaj drugega.

Posebno kolo za po kopnem in vodi. FOTO: Goran Leban

Postavni 67-letni Gorči je slikar, kipar in pravi inovator. Izumil in izdelal je že veliko medicinskih pripomočkov za invalide za različne stopnje invalidnosti, s katerimi so si pomagali bodisi ob hoji, vožnji, premagovanju stopnišč ter pri raznih terapevtskih vajah. Izdelal pa je tudi veliko res posebnih stvaritev za zabavo in šport ter otroških igral. Včeraj je skupini Lisičke iz kočevskega vrtca omogočil zabavo na reki s svojimi plavajočimi kolesi. Otroci so se zelo zabavali. Trenutno izdeluje poseben počivalnik za invalidno osebo. Njegov moto je – pomagati drugačnim.