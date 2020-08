S pesmijo navdušil v domu starejših občanov

Starostniki so ga bili veseli. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Varovanci doma so mu z veseljem prisluhnili.

Bil je resnično čudovit občutek, ko sem zaslišal glasove z balkonov.

Pred tedni se je v novomeškem domu starejših občanov pojavil novi koronavirus. Varovancem in varovankam ter zaposlenim ni bilo lahko, a se zdi, da so se dobro odzvali. V trenutkih, ko denimo čakaš na rezultat testa, pozitiva pride še kako prav. Za to je minuli četrtek poskrbel glasbenik, ki je kar na ploščadi pred stavbo pripravil koncert za vse v domu! »Z ženo, ki je fizioterapevtka v domu, sva se pogovarjala o stanju v njem, o strahu med stanovalci, poostrenih ukrepih, bivanju v sobi brez obiskov. Pa sem ji omenil, da bi z veseljem zapel kakšno pesem in jih poskušal vsaj malo razbremeniti in polepšati te zahtevne trenutke,« nam pove Marijan. »To je povedala odgovornim in z veseljem so me sprejeli, skupaj smo preživeli lepo uro, prepevali stare slovenske, narodno-zabavne in zabavne pesmi, ki jih v večini vsi poznamo. Prepevali so z menoj in bil je resnično čudovit občutek, ko sem zaslišal glasove z balkonov. Imeli smo se res lepo,« Marijan pojasni, kako je preživel popoldnepred domom, bilo je ravno v četrtek, 13. 8., ko so čakali rezultate zadnjega testiranja. »Čeprav se preživljam z glasbo, že iz svoje zgodovine vem, da ni vse v denarju ... Doživeti tak trenutek je nekaj čudovitega. Če imaš srce, ki to čuti,« še doda Marijan, ki tako nadaljuje bogato družinsko tradicijo, prepleteno z glasbo in dobrodelnostjo. Njegov oče je bil ustanovitelj in idejni vodja družinskega tria Novina ter humanitarnega društva M&V Novina. Zaradi hude bolezni je želel pomagati številnim, to je s svojo družino tudi storil. Družina je pripravila številne koncerte pod sloganom Samo življenje za druge je vredno življenja.