S Pahorjem sta se prijela za roke, vendar nista bila prva (FOTO)

REUTERS PICTURES FOTO: Jason Reed, Reuters Pictures

Predsednika Slovenije in Italije,in, sta danes pri Bazovici položila venca k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi, zatem pa še k spomeniku bazoviškim junakom. Ob poklonu pred obema spominskima obeležjema sta se prijela za roke.»S tem skupnim pietetnim dejanjem želita predsednika v evropskem duhu in ob medsebojnem spoštovanju obrniti nov list skupne prihodnosti obeh narodov,« je Pahor zapisal na facebooku.Pahor in Mattarella nista bila prva visoka predstavnika držav, ki sta se držala za roke, verjetno pa sta prva, ki sta to naredila, odkar je telesni stik odsvetovan in zdravniki priporočajo socialno distanco.Takole sta se leta 2005 za roko držala ameriški predsednikin savdski kraljLegendarna je tudi fotografija, ko sta se za roke prijela francoski predsednikin nemški kancler