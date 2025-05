S harmoniko prijateljuje že 30 let

Harmonikar Janez Lekše se ponaša s številnimi harmonikarskimi lovorikami doma in v tujini. Tudi letos je v domačem Škocjanu pripravil koncert z naslovom Veselje s harmoniko, ki je namenjen širši javnosti, na njem pa se predstavijo učenci njegove zasebne glasbene šole DiaTon, v kateri svoje bogato glasbeno znanje že vrsto let prenaša na mladi rod. Janez Lekše se ponaša s številnimi harmonikarskimi lovorikami doma in v tujini. Janez je zasebno uspešen kmetovalec ter mož in oče treh otrok Janija, Jurija in Julije. Devetletnemu Juriju je harmonika še posebno pri srcu, kar je dokazal že večkrat, ...