S črnim golfom skušal povoziti znano Slovenko?!

Pred časom sem se pogovarjal z enim od uspešnih slovenskih podjetnikov, ki mi je na vprašanje, kako to, da ostaja v Sloveniji, ko pa bi mu bile za njegov posel bistveno bolj naklonjene nekatere druge države, odvrnil, da tudi zaradi tega, ker se tukaj počuti varno. Namreč, ko ostane dolgo v noč v službi, si lahko med dolgim sprehodom domov prevetri glavo, kar marsikje drugje ne bi mogel početi. A tudi pri nas se časi očitno spreminjajo.

Skrila se je na teraso

Pred dnevi se je glasbenici Alenki Gotar zgodilo nekaj, kar jo je šokiralo. Dogodek je podrobno opisala na facebooku: »Nekdo je s črnim golfom koprske registracije z visoko hitrostjo zapeljal proti meni, na mojem dvorišču. Ker me ni zadel, je obrnil na sosedovem dvorišču in zapeljal nazaj, medtem sem se jaz že skrila na teraso, da sem lahko dobro videla registrsko številko.« Takoj po dogodku je pevka, ki nas je pred leti zastopala na Evroviziji, poklicala policijo: »Podala sem prijavo in do danes se ni zgodilo nič, sem pa pred nekaj minutami govorila z načelnikom kamniške policije, ki mi je zagotovil, da bo dal primer v dodatno obravnavo.«

»Nikomur nič nočemo, z nikomer se ne družimo, nikogar ne poznamo, ker smo se nedavno šele preselili tja. Držimo se zase, nikogar ne obremenjujemo,« pripoveduje Gotarjeva. Ob vsem tem se sprašuje, ali je šlo zgolj za objestnost ali bi lahko bila zadeva morebiti celo politično motivirana. Znano je namreč, da je Alenka pred časom kandidirala na listi Slovenske demokratske stranke, medtem ko je na predsedniških volitvah podprla prijateljico Natašo Pirc Musar. To so ji nekateri, če sodimo po zapisih na družabnih omrežjih, zamerili.

Kakršen koli je že bil motiv, je vse, kar si Alenka z družino želi – mir.