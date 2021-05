S Carmen obseden ves razred: to so storili učenci (FOTO)

Carmen jim sporoča, da jih ima rada. FOTO: Instagram

Skorajda ni Slovencev, ki ob vikendih ne bi spremljali Sanjskega moškega, dasiravno to javno priznajo ali ne. Mnoge kandidatke, ki se potegujejo za srce, so že postale spletne vplivnice in vzor mlajšim dekletom.pa je očitno navdušila ves razred, saj so ji to sporočili učenci sami. Kot pravijo, je njihova favoritinja, obsedenost z njo pa je tako velika, da je to opazil celo učitelj. Carmen je to razkrila sledilcem, učencem 8. razreda pa sporočila, da jih ima rada.