Rudi Bučar: Travmo ločitve še vedno nosim v sebi

Zagotovo so k temu pripomogli tudi njegova spontanost, odprtost in humor, občasno začinjen s samokritičnostjo. Izleti v hribe in alpinistična literatura ga učijo pomembnih življenjskih lekcij, vsakodnevna vadba qi gonga pa ga umirja, tudi pred koncerti.

Rojeni ste ob morju. Kako je bilo odraščati ob tem darežljivem šumenju in vonju?

Tisti, ki živimo na Obali, smo do morja krivični. Zdi se nam samoumevno in ga skorajda ne opazimo. Lahko rečem, da je bilo moje otroštvo večinoma brezskrbno. Oče in mama sta moderna in odprta. Vcepila sta mi lepe vrednote, ena od njih je poštenost. Oba znata objeti in tudi jaz se rad objemam, saj čutim, kako zdravilno je. Ko sem imel sedem let, sta se ločila ...

