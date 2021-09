RTV zavita v črno, poslovil se je v 55. letu starosti

V 55. letu starosti je umrl režiser Dejan Čretnik, ki je sodeloval pri prenosu številnih športnih dogodkov na nacionalki, poroča spletna stran RTV Slovenije.



»V zadnjem obdobju ni bilo večjega športnega dogodka pri nas, ki ga ne bi ovekovečil v neposrednem prenosu. Planica, Pokal Vitranc, Zlata lisica, svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki, košarkarsko evropsko prvenstvo v Sloveniji in tekme nogometne reprezentance,« so ob žalostni novici zapisali v športnem uredništvu TV Slovenija.



Dodali so, da so Čretnika zelo cenili tudi v tujini. Bil je režiser mednarodnih neposrednih prenosov na olimpijskih igrah, nordijskih svetovnih prvenstvih.

