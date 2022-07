RTV-voditelj je pravi multipraktik (FOTO)

RTV-voditelj, novinar in urednik Zvezdan Martič veliko da na šport, saj ni dneva, da ne bi tekel ali plaval. Pozimi v bazenih, poleti pa v morju ali jezeru. V dnevnem treningu preplava vsaj tri kilometre. Glasba mu tudi ni tuja, saj kitaro nosi povsod s seboj, najdemo pa ga tudi na vrtu in med lonci. Pred kratkim je objavil fotografijo rabarbarine pite, za katero smo ga povprašali, kdo je avtor. »Moja malenkost. Sicer, nič posebnega, testo, skuta in naša rabarbara, ki jo prej še malce karameliziraš«, je skromen Zvezdan, ki veliko zelenjave in sadja pridela na vrtu.

FOTO: Osebni arhiv

»Še malo pa bo vrhunec sezone, redkvic ni več, bučk, kumar in solate je že veliko, kolerabice in paradižniki so skoraj zreli. Ne manjka tudi malin, ribeza, iz katerega že pripravljam osvežilne sladice ter borovnic. Letos je vsega veliko. Delo skušam razdeliti, ampak za zdaj sem večinski lastnik,« doda v smehu.