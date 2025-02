RTV Slovenija z novimi voditelji: eden od njih je slavni infektolog z UKC Ljubljana

Z RTV Slovenija že skoraj dnevno poročajo o spremembah, ki si jih lahko gledalci letos obetajo. Med številnimi novostmi je zdravstvena oddaja, ki jo bo vodil znani infektolog, vplivnež, pisatelj in voditelj podkastov David Zupančič.

Oddaja se bo imenovala TV Klinika, in kot je pojasnil Zupančič, bo šlo za tedensko polurno pogovorno oddajo »doctor talk show«, za katero upa, da »bo pozitiven korak v pravo smer o ozaveščanju ljudi in boj proti teoretikom zarote«.

Oddaja je zastavljena strokovno. Zupančič bo voditelj, ob njem pa bodo določeno temo pojasnjevali tudi zdravniki, medtem ko bo imel voditelj za raziskovanje teme tudi pomoč, saj je RTV Slovenija za ta namen priskrbela »raziskovalce«.

Zupančič je priljubljen med bralci in bolniki. Na vprašanje sledilcev, »od kje mu čas za vse to«, pa je odgovoril, da je že dlje časa razmišljal, da bi se na UKC Ljubljana zaposlil za 80%, ker je želel pisati, saj je v tem uspešen. Hkrati pa želi ostati tudi zdravnik. »Zaslužim si en dan v tednu za to. Sicer pa tudi dežuram, kar pomeni, da sem v UKC Ljubljana od 55 do 60 ur na teden,« je pojasnil.

Na RTV Slovenija so med novostmi med drugim našteli še: prenovljeni studio Televizije Slovenija za informativne programe; Odmevi so bogatejši za novo voditeljico; na program prihaja nova razvedrilna oddaja Japajade šov, ki jo bosta vodila glasbenik Dejan Vunjak in nekdanja stevardesa in vplivnica Lucija Vrankar; prihaja nov kviz Besedolov, ki ga bosta vodila Ana Marija Mitič in Sandi Morel; dolgoletni športni voditelj Saša Jerković bo vodil novo razvedrilno oddajo TV-igrico Inkognito ...