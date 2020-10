RTV se spet trese, na pomoč poklicali Čeferine

Skupina 13 programskih svetnikov RTVS predlaga predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca. Med drugim mu očitajo, da je zavod med 2017 in 2019 posloval z izgubo in da ni pripravil številnih dokumentov. Kadunc očitke zavrača in dodaja, da je resnični namen predloga tudi zamenja direktorjev programa ter uredništva.

Za razrešitev potrebnih 15 glasov Na dnevnem redu današnje seje je tako tudi začetek postopka za javni razpis za delovno mesto generalnega direktorja RTVS. Sedanjemu prvemu možu javne RTV-hiše Kaduncu se namreč aprila prihodnje leto izteče mandat. A bi se lahko tudi zgodilo, da mandata ne bo dokončal. Za razrešitev direktorja svetniki potrebujejo 15 glasov.



Po poročanju STA je predsednik programskega sveta RTVS Ciril Baškovič naročil pravno mnenje o razrešitvi. Na podlagi obširne analize očitkov iz pobude za predčasno razrešitev Kadunca Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji meni, da bi bila ta na podlagi očitkov, ki so predstavljeni v pobudi in ki niso zadostno konkretizirani, pravno sporna. O vsebinski utemeljenosti očitkov pa odvetniška pisarna v mnenju, ki ga je pridobil STA, piše, da »obstajajo resni pravni in dejanski dvomi o njihovi utemeljenosti in posledično izkazanosti zakonskih razlogov za predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca«.

Finančni načrt še kar na mizi Programski svet RTVS bo na današnji seji sicer obravnaval predlog sprememb programsko produkcijskega načrta za letos in znova tudi predlog letošnjega finančnega načrta ter osnutka obeh dokumentov za prihodnje leto. RTVS že vse leto posluje po dvanajstinah, saj nadzorniki doslej finančnega načrta niso potrdili.



Seja se bo začela ob 15. uri.