RTV-jevka jim sporoča: Naj rečejo, kar hočejo

, princ... Veste, kaj imajo skupnega, poleg tega, da so slavni in bogati? Sodijo med okoli le dva odstotka ljudi, pa ne zaradi svoje slave, ampak zaradi svoje naravne barve las. Rdečelasci prav gotovo sodijo med ljudi, ki s svojo barvo las opozarjajo nase. Če so ponekod še vedno tarča posmeha, pa so marsikje po svetu vedno bolj priljubljeni, kar naj bi dokazovalo tudi, da se zelo pogosto pojavljajo v reklamah. Da pa jim ni vedno lahko, je razkrila tudi ena najbolj slavnih slovenskih rdečelask, Mojca Mavec.Voditeljica, ki jo lahko med drugim gledamo na nacionalki v oddaji Dobro jutro, je svojim sledilcem povedala, da kot rdečelaska že vse življenje posluša, katerih barv naj ne nosi. »Ne rdeče, ne rumene, ne oranžne ... Vse moje najljubše barve jeseni! Tule s kančkom ciklamne,« je zapisala ob svoji fotografiji, na koncu pa vsem skupaj sporočila, da vseh teh nasvetov ne bo poslušala. »Pa naj rečejo, kar hočejo!«