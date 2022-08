RTV-jevec takole protestira pred pisarnami vodstva TV Slovenija (VIDEO)

Montažer na RTV Slovenija Dejan Koban, ki je tudi pesnik, od minulega četrtka času malice s pesmimi protestira pred vrati pisarn vodstva TV Slovenija. Sprva je poezijo bral pred pisarno direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije, nato se je prestavil pred pisarno generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha in nato še pred vrata urednice dnevnoinformativnega programa na TV Slovenija Jadranke Rebernik.

Protestira, kot pravi, zaradi razmer na RTV Slovenija. »Proti odgovorni urednici informativnega programa, ki je kot Antigona, vsepovsod prisotna, vendar redko ali nikoli videna. Proti direktorju TV Slovenija, ki je s svojo kosilnico in vrtnimi škarjami prišel ukrojit predvsem neposlušne. Proti generalnemu direktorju RTV Slovenija, popolnemu slugi neke politike, ki že eno leto dela kljukice, kaj vse je mu je uspelo postoriti po nareku gospodarjev. Zato berem poezijo. Ker je močni in na položajih ne bodo nikoli razumeli in ker bo v razrvane in apatične, upam, vlila vsaj nekaj moči in upanja,« je objavil na facebooku, kjer je tudi v živo oddajal branje slovenske poezije.

Pri recitiranju v času malice so se mu na hodniku pri pisarnah pridružili še nekateri kolegi, ki so Kobana pozorno poslušali. Kot je zapisal, ima občutek, da so ga slišali tudi nadrejeni v pisarnah. »Preden sem pričel brati, se je za vrati pisarne še slišalo škrabljanje. Potem so, očitno, prisluhnili.«