RTV-jeva dopisnica zapušča Moskvo

Dopisnica RTV Slovenija Vlasta Jeseničnik bo v četrtek uradno zapustila Moskvo, saj se ji, tako Siol, 31. avgusta izteče štiriletni mandat, ki ga je lani podaljšala za eno leto. Na RTV Slovenija so objavili dva razpisa, a se za položaj ni prijavil noben kandidat z ustreznimi kvalifikacijami.

Ukinjanje dopisništva je načrtoval že prejšnji televizijski direktor Uroš Urbanija, piše Siol. »Za ukinitev dopisništva v Moskvi naj bi si po naših informacijah še posebej prizadeval zdaj prav tako že bivši direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Na koncu naj bi bil dosežen dogovor, da se sicer dopisniško mesto ohrani, a iz Moskve preseli v ukrajinsko prestolnico Kijev.«

Kakšna bo prihodnost dopisništva v Moskvi naj bi bilo predvidoma znano do konca leta.

Spremembe v dopisniški mreži so se že spremenile. Kot je znano, se je dolgoletna dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegl že preselila v Bankgok, medtem pa Siol še piše, da je zdaj že bivši generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough junija lani programskemu svetu celo formalno predlagal ukinitev dopisništev v Moskvi, Berlinu, Rimu in enega mesta v Bruslju, a do tega potem ni prišlo.