RTV išče kandidate za pesem Evrovizije 2022

Torino bo gostil 66. tekmovanje za pesem Evrovizije, je sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU). RTV Slovenija pa je objavila vabilo za sodelovanje na izboru predstavnika Slovenije na 66. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2022. Prijaviti se je treba do 22. novembra.



Kot so na RTV Slovenija zapisali v sporočilu za javnost, bo izbor predstavnika za 66. tekmovanje za pesem Evrovizije 2022 potekal v dveh delih – 24 novincev se bo naprej pomerilo na Emi Freš, štirje zmagovalci pa se bodo s 16 uveljavljenimi glasbeniki udeležili izbora Ema 2022.



Glasbeni izvajalci, ki ne štejejo več kot 30 let in so izdali največ tri skladbe, bodo tekmovali v spletnem predizboru Eme Freš. Tako se bo letos v štirih tednih na spletu predstavilo 24 skladb. Štirinajsterica glasbenih novincev se bo januarja prihodnje leto predstavila še enkrat, in sicer v dveh televizijskih oddajah Ema Freš, in se potegovala za eno od štirih mest, namenjenih novincem izbora Ema 2022.

Slovenski izbor v treh delih

Izbor Ema 2022 bo potekal v treh večerih, in sicer dveh predizborih in finalu. V vsakem predizboru bo nastopilo osem uveljavljenih glasbenikov, pleg njih pa še dva zmagovalca Eme Freš. Žirija in telefonski glasovalci bodo v vsakem polfinalu izbrali po šest finalistov. Dvanajsterica izbranih bo nastopila na velikem odru finalnega izbora Ema 2022. O najboljšem bodo skupaj (v razmerju 50 proti 50) odločali gledalci in pet petčlanskih žirij. Zmagovalec bo slovenski predstavnik na 66. tekmovanju za pesem Evrovizije. Evrovizijsko dogajanje bo mogoče spremljati tudi na spletu, in sicer na portalu rtvslo.si ter facebooku, instagramu in tiktoku.



Potem ko je na letošnji Evroviziji zmagala italijanska skupina Maneskin, bo 66. tekmovanje za pesem Evrovizije prihodnje leto v Torinu. Polfinala v tamkajšnji PalaOlimpico bosta 10. in 12. maja, finale pa 14. maja, piše na spletni strani Evrovizije. Za gostiteljstvo tega priljubljenega glasbenega tekmovanja v letu 2022 se je sicer potegovalo 17 mest.

