Rotvajler napadel Janovega srnjačka, policija seznanjena

Prav gotovo Jana Kneza nismo pozabili iz šova Kmetija, če ne drugače, po njegovem srnjačku Mišku, ki ga je pripeljal s seboj. Sedaj je Miško star že dobro leto, živi v bližnjem gozdu Janove hiše in vsak dan pride vsaj na svoj obrok ali pa crkljanje in igro z Janom. Pred kratkim pa se bi za Miška lahko slabo končalo, a je pokazal pogum, jezo in predvsem rogovje.

»Na mojega korenjaka sem res ponosen in to bom delil z vami! Včeraj ob mraku se nič kaj sluteči Miško pase na travniku blizu doma. Nakar se pojavi črn rotvajler, ki je Miška že večkrat podil. Pes je bil od neodgovornega lastnika 1 km oddaljen naprej od moje hiše, k njemu sem se peljal že 3x in ga vljudno prosil naj ne spušča psa samega ven, ker podi in vznemirja moje živalce, uničil mi je že 3 kokoši in račko.Ta človek nima srca in je neodgovoren. Kar počne, počne vse namerno in zanalašč, samo da bi mi uničil srnjačka! Torej k stvari. Ko Miško včeraj zagleda psa, ki se mu približuje, skoči v zrak najmanj 2 metra, zapodi se s 5 metrskim skokom proti psu, ga napade z rogovi v trebuh, bori se z njim do konca, pes tuli in zbeži proti cesti in cvili od bolečin. Lastnik pa s ceste kriči name kaj si mislim kaj sem???? Kdo je tukaj krivec početja, jaz ali on? In kdo je sedaj tukaj nor-zmešanec, bom rekel tako, za v umobolnico? Jaz ali tip, ki spušča in ščuva namerno psa v ubogo žival, ki se pase na travniku ob domu, v svojem revirju svobodno in je tako pameten, da se je pričel braniti že sam za svoj obstoj?« je zapisal upravičeno jezni Jan na facebooku.

Drugi dan je Miško na istem mestu spet pogumno čakal psa. Dogodku je bilo priča več sosedov, Jan pa je že podal prijavo na policijo. Kako se bo zgodba končala, bomo še poročali.