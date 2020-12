FOTO: Instagram

Črnolasa Nastja.

Na instagramu se je pojavil nov izziv, v katerem znani Slovenci razkrivajo svoje fotografije iz preteklosti. To je storila tudi, snaha novinarke in voditeljice, ki je letos skočila v zakonski jarem z njenim sinom. Njeni sledilci so si zaželeli fotografij z maturantskega plesa in osnovne šole. Nastja je od takrat popolnoma spremenila svoj videz, saj se je iz temačne črnolaske spremenila v nasmejano svetlolaso lepotico.