Rosvita Pesek z novo fotografijo, komentatorji ugibajo, ali bo spet babica (FOTO)

Priljubljena slovenska novinarka in televizijska voditeljica Rosvita Pesek je na družbenem omrežju Facebook posodobila svojo sliko profila in zraven napisala, »obraz se spreminja, značaj pa ostaja enak«.

Pod objavo se je usul plaz pozitivnih komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Izjemna, dama, nenadomestljiva, lepa, urejena s stilom.«, »Dama z veliko začetnico.«, »Naša prva najboljša dama na RTV.«, »Zame najboljša in najlepša od vseh novinark. In realna in ...«, »Izjemna voditeljica ... zelo lepa in vedno urejena. EMŠO zelo dobro prikrivate!«, »Velikih sprememb ne vidim. Še vedno tudi obraz enako lepo žari.«, »Ta obraz se ni čisto nič spremenil, ko se na njem pojavi nasmeh! Zato kar veliko lepih trenutkov.«

Rosvita Pesek FOTO: Rosvita Pesek Fb, zaslonski posnetek

Bo spet postala babica?

To pa ni edina objava, ki je razburkala družbena omrežja. Te dni se namreč sledilci priljubljene televizijske novinarke sprašujejo, ali bo spet postala babica. Njena snaha Nastja je na družbenem omrežju Instagram objavila pomenljivi video, češ da je 3/5 'Malinc' nosečih.

In zdaj sledilci ugibajo, da je to ravno Nastja. »Tri so že, dve pa še delajo na tem. Srečno.«, »Nastja, Ana in Tina. Upam, da nisem koga užalila.«, »Vse tiste, ki se niso zavrtele, se pravi Marjeta, Tina in Ana, je tako?« , »Nastja, Ana, Andreja, čestitke!«

