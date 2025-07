Rosvita Pesek presenetila s sliko, ki jo je izbrskal Zvone, ljudje navdušeni (FOTO)

Rosvita Pesek je ena izmed naših najbolj znanih televizijskih voditeljic. Na malih oziroma velikih ekranih jo lahko gledamo že vrsto let. Nekateri se je morda spomnite že iz devetdesetih let. Že takrat je bila namreč voditeljica, kar dokazuje tudi slika, ki jo je objavila.

Slika, ki jo je objavila na družbenem omrežju Facebook, je stara približno trideset let. »Minus 30. cca. Sodelavec izbrskal. Hvala Zvone,« je zapisala ob tej fotografiji iz mladosti.

Ljudje so nad to fotografijo navdušeni. Pohvalili so njeno lepoto. Menijo, da je bila in je še vedno lepa.

Rosvita Pesek je na svoje intervjuje izjemno dobro pripravljena, svojim sogovornikom pa zastavlja vprašanja, ki segajo v jedro problema. Znana je tudi po svoji neposrednosti. Nedavno je imela v studiu predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki ji je zastavila neprijetno vprašanje. Katero, izveste v našem drugem članku.