Rosvita Pesek premoženje zavarovala s pogodbo

Z Mitjem Ferencem sta postala par konec devetdesetih let. FOTO: osebni arhiv

Priljubljena voditeljica oddaje Odmevi na RTV Slovenijase ni vnovič poročila (razen če je to storila stran od oči javnosti in nam to zamolčala), je pa s partnerjem, z glasbenikom in s profesorjem, s katerim po skupni poti hodita že krepko več kot desetletje, podpisala drugačno pogodbo, in sicer o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (​če bi to storila pred poroko, bi takšni pogodbi rekli predporočna pogodba). Po javno dostopnih podatkih je bila sklenjena 19. marca letos in sta eden od 88 parov, ki so to storili v letu 2020 (podatki veljajo na dan 8. oktober 2020).Zakaj sta se Mitja in Rosvita po toliko letih odločila za ta korak? »Ureditve premoženjskopravnih razmerij ne želiva javno podrobneje pojasnjevati,« nam je odgovorila Peskova, ki je letošnjega junija doživela še en mejnik v življenju. Njen sinje večno zvestobo obljubil dobro znani podjetnici, s katero se skupaj pojavljata tudi v EPP-posnetkih tudi na televiziji.Tudi Rosvitin partner Mitja ima otroke iz prejšnjega zakona, sina in hčerko.