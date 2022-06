Rosvita Pesek objavila, kako udobno ji je (FOTO)

V ponedeljek je bil za zaposlene na RTV-ju dan poln čustev, saj so zaradi razmer v hiši bili bitko na stavki novinarjev in z vodstvom, ki je dve včerajšnjih oddaji, Tednik in Odmeve, v zadnjem trenutku umaknilo s sporeda. Shoda na Trgu republike se je udeležilo okoli 60 zaposlenih, kar niti ni veliko glede na številčnost zaposlenih na RTV Slovenija, a so bili med njimi najbolj znani obrazi televizije. A vsem na dan stavke ni bilo tako hudo pri srcu, če sklepamo po zapisu voditeljice Odmevov Rosvite Pesek, ki je na facebooku objavila počitniško fotografijo s pripisom: »Jutro v zvoku škržatov ...«.

Peskova je, kot kaže, jutranjo kavico pila v udobnem in prijetem lokalu s pogledom na morje. Tako je prav, dopust je zato, da se spočijemo in pripravimo na nove izzive.