Rosvita Pesek je postala babica. Nastja in Filip povila sina

Iz Porodnišnice Postojna prihajajo dobre novice: na svet je privekal mali Mateo, ki je razveselil mamico Nastjo Kramar Pesek in očka Filipa Peska. Da so po novem trije, je pred nekaj minutami obelodanila Nastja prek svojega instagram profila, oglasila pa se je tudi novopečeni očka in mamici, za katero je precej naporen dan ali noč, in ji sporočil: »Nastja, neverjetna si.«

Babica Rosvita Pesek, ki jo gledamo v vlogi voditeljice Odmevov na RTV Slovenija, se na to temo še ni oglasila.

Ob veselem dogodku se pridružujemo čestitkam, družinici pa želimo čim več prespanih noči in obilico zdravja.