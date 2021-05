Rosvita Pesek in njena snaha sta si poklonili nekaj prečudovitega (FOTO)

Snahaje ob svetovnem dnevu družin objavila družinsko fotografijo, na kateri so zbrani vsi najožji člani Peskove družine – priljubljena televizijska voditeljica Rosvita, njen partner, Rosvitin sinin njegova soproga»Na sliki s Filipovim delom družine, ki jo imam prav tako za svojo. Vesela sem, da imava ob sebi res super mega fajn familijo, ki nama vedno stoji ob strani in pomaga pri vseh najinih podvigih - poslovnih in osebnih,« je pod fotografijo objavila Nastja in dodala, da ob dnevu družin ne smemo pozabiti povedati najbližjim, da jih cenimo in imamo radi.Pod objavo na facebooku se je odzvala tudi Rosvita sama, ki je pod komentarji potrdila, da so zelo povezani in tega ne skrivajo. »Naša družina je najboljši 'par'. In tega sem zelooo vesela,« je zapisala in s tem pokazala svojo srčnost ter naklonjenost do svoje snahe.