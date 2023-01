Romantika je bila na odru Gallusove dvorane (FOTO)

Z ravno pravšnjo mero čustev in dramskega naboja je balet Giselle z izjemno tehnično zahtevnostjo ter brezčasnostjo in eterično očarljivostjo na novo zaživel v koreografski podobi Joséja Carlosa Martíneza, aktualnega direktorja baleta pariške opere. Giselle je zgodba o nesrečno zaljubljenem in prevaranem mladem kmečkem dekletu, ki se, potem ko ji plemič Albrecht stre srce, znajde v vilinskem svetu nekdanjih zaročenk, umrlih, še preden so se poročile in potešile svojo plesno strast.

Romantična zgodba je bila v obliki baleta prvič uprizorjena v pariški operi leta 1841, še danes pa velja za nesporno mojstrovino klasičnega romantičnega baleta in je ena od stalnic baletnih odrov po vsem svetu. Ustvaril ga je francoski skladatelj Adolphe Adam, avtor več kot petdesetih opernih in dvanajstih baletnih del, koreografijo prve postavitve pa sta prispevala baletni mojster Jean Coralli in Jules Joseph Perrot, plesalec in eden najpomembnejših koreografov romantičnega obdobja.

Umetniški direktor ljubljanskega baleta Renato Zanella je čestital dirigentu Kevinu Rhodesu, ki je vodil orkester ljubljanske Opere.

Tina Šrot, novinarka uredništva oddaj o kulturi na TVS, z balerinama Nino Noč in Ano Klašnja

Mojstrovino so si ogledali tudi kostumograf Leo Kulaš in Edward Clug, umetniški direktor, ter Danilo Rošker, direktor SNG Maribor.