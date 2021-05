Romantični civilizirani divjak

Pesem je nastala v dvajsetih minutah!

Triindvajsetletnegaje življenje poklicalo že na številna področja, tokrat pa se mu je izpolnila želja, ki je v njem tlela še iz srednješolskih let. Prav zato je ob sebi zbral družbo iz tistega obdobja in z njo posnel svojo prvo avtorsko skladbo Le v mislih. Ker je velik ljubitelj narave in športa, ob tem pa adrenalinski zanesenjak, ki se hudomušno podpiše tudi kot civilizirani divjak, je v videospotu zajel tako vožnjo z motorjem kot nekatere idilične, skrite kotičke, ki jih ponuja Štajerska.Družbo mu je med prepevanjem delala glasbenica, s katero sta prav tako spletla globoko vez v srednji šoli, skupna pa jima je še ena povezava. Tako kot je Jaka odigral glavno vlogo v videospotu za njeno prvo pesem Do neba, mu je zdaj ona vrnila uslugo pri njegovi prvi avtorski skladbi. Ta je nastala v navalu navdiha. »Ob enih zjutraj sem sedel na kavču s kitaro v roki, ko mi je v misli šinilo besedilo, prsti pa so kar sami od sebe začeli brenkati melodijo. Tako je pesem nastala v 20 minutah,« pravi Jaka, ki meni, da se v življenju vse zgodi ob pravem času, zato se rad prepusti toku. »Grem, kamor me vesolje pelje, in priložnosti se same ponujajo, jaz jih le jemljem,« pove v smehu. Tako je ravno ob pravem času spoznal tudi uveljavljenega glasbenega producenta– ki ima posluh za pridih akustike, in tako mu je pomagal posneti skladbo brez elektronskih učinkov, z inštrumenti v živo.Ob snemanju videospota pa se jim je pripetilo nemalo dogodivščin. »Ena od njih je, da smo morali motor spravit na lokacijo, hoteli smo namreč posneti idilično sceno na Borštu in smo ga kar 45 minut vozili s traktorjem, nosili na nosilih, ob vsem skupaj pa skoraj zamudili sončni zahod,« pravi pevec, ki je z ekipo dokazal, da nič ni nemogoče. Kljub težkim razmeram je s kamero vse skupaj ulovilin z izjemnimi kadri dodal svoj košček k mojstrovini, ki bo mladega Laščana zagotovo povzdignila med uspešne slovenske glasbene ustvarjalce. Česar se nadeja tudi sam, a se prepušča toku, ki ga bo to poletje ponesel v Francijo, kjer bo delal v srferskem kampu. Za vsak primer pa ima napisani še dve pesmi, ki ju bo izdal, ko se bodo zvezde spet poklopile.