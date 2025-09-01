Romantična objava Lare Medved razkrila Blaža Švaba, a poglejte, kdo se skriva v ozadju!

Ko gre za ljubezensko življenje Blaža Švaba, frontmana Modrijanov, je to vedno prava redkost. Njegovi oboževalci vedo, da so skupne fotografije z njegovo srčno izbranko Laro Medved nekaj posebnega, saj se par zelo redko pojavi skupaj v javnosti.

Zato ni nič čudnega, da je zadnja objava na družbenih omrežjih dvignila toliko prahu. Lara je na svojem profilu delila ganljivo fotografijo, na kateri stojita z Blažem drug ob drugem, nežno in sproščeno, pospremila pa jo je z enostavnim napisom: »Jaz in ti.« Preprosto, a pomenljivo. To je bila gesta, ki je marsikomu ogrela srce, saj se zdi, da si par svojo intimo večinoma raje skriva.

Na fotografiji nista sama

Romantiko pa je zasenčil nepričakovan detajl v ozadju. Medtem ko sta Blaž in Lara pozirala kot zaljubljena golobčka, se je v kader ujel še nekdo in to ni kdorkoli! Opazni sledilci so hitro prepoznali obraz Mihe Hercoga, nekdanjega partnerja Saše Lendero. Občutek, da se je v idilično podobo prikradel »vsiljivec«, je poskrbel za obilico zabave med uporabniki spleta.

Čeprav je bil napis »Jaz in ti« namenjen samo njima, je usoda hotela, da se je v zgodbo vključil še nekdo tretji. Fotografija je tako postala prava spletna atrakcija, ne le zaradi redkega prizora Blaža in Lare skupaj, temveč predvsem zaradi komičnega naključja, ki ga je opazila javnost.