Romantična mladoporočenca: Tina razkrila, zakaj hoče, da ima njen Robert lepe in čiste žile ...

Predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob sta kot zakonca prvič spregovorila za revijo Jana. Tako sta zvezo opisala kot precej dinamično, po besedah Goloba sta »povsem iskrena drug do drugega«, a to ne pomeni, da se kdaj ne pojavijo nesporazumi.«

Hoče, da ima njen Robert lepe, čiste žile

Za prihodnost pa nimata kakšnih zapletenih želja. Želita le, da bi trajala.

»Če imaš partnerja, ki je 20 let starejši, si želiš, da bi ti bil dan čas,« je bila iskrena Tina Gaber Golob.

Je pa dodala, da se soprog ne sme preveč vzemirjati, »zato mu tudi večkrat rečem, naj se ne sekira za stvari, ki niso pomembne, ker mora imeti lepe, čiste žile, da bo čim dlje ob meni.«

