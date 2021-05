Roka tu, roka tam, strastni poljubi (FOTO)

Plezanje. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Roke tu, roke tam.

Sanjskega moškega je kar presenetilo, da se je stisnila k njemu.

Strastno na razgledni točki.

Sanja ni bila zgovorna na zmenku.

Sanja ni dobila vrtnice.

Sanjski moški, ki išče partnerko v resničnostnem šovu, se je odločil odpeljati na zmenek mlado. »Ful je simpatičen. Ima lep nasmeh že na daleč, ko pa prideš bliže, pa so te njegove rjave oči,« je dejala.Po uspešnem premagovanju ovir sta se stisnila drug k drugemu. Potem pa roka tu, roka tam, objemi in poljub.Povedala mu je o tem, da je imela v srednji šoli velike težave z motnjami hranjenja in da je zapadla v veliko krizo. Ni imela več motiva in želje za šport. »Če ne bi šla čez to, ne bi začela s fitnesom. Tako, da se je kar dobro izteklo.«Gregor pa: »Ful imava nekaj skupnih stvari, pa se sprašujem, ali je ona to kje prebrala ali je to slučaj?«Na skupinskem zmenku pa je čas s sanjskim moškim dobila Sanja. A zmenek ni šel najbolj po načrtih. Besede niso ravno tekle,je bila zelo skromna in nič kaj zgovorna. »Počutim se, kot da sploh noče biti tukaj, zato ji nisem dal vrtnice.«