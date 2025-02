Rok Piletič se igra z mačkami in mišmi: navdihnila ga je Jelena

Medtem ko se njegov mlajši brat Anej kot avtor uspešno razdaja v globalni glasbeni industriji, Rok nadgrajuje opus dueta BQL z novo pesmijo Mačka, miš. Skladba, ki jo je ustvaril z Raayem in Marjetko Vovk, je energična in ima dinamično sporočilo, spremlja pa jo vizualno dovršen videospot.

Navdih zanj je ekipa črpala iz kultnih videov Roberta Palmerja (Addicted to Love), Shanie Twain (Man! I Feel Like a Woman) in predvsem Jelene Rozge (Ne pijem, ne pušim). »Ko sem videl, kako je Jelena obudila Palmerjevo estetiko, sem vedel, da bom tudi sam nekoč posnel nekaj podobnega. In zdaj sem vesel, da sem to uresničil,« pravi pevec, ki je z bratom navdušil z uspešnicami, kot so Na frišno, Lučke, Budala in druge.

»Mačka lovi, miš beži – tako je v življenju. Tudi sam sem včasih angel, drugič hudič, rad lovim, včasih pa se pustim ujeti,« pove o sporočilnosti skladbe. Ostal je zvest tradiciji in k snemanju povabil postavna dekleta. »Snemanje je bilo eno najboljših do zdaj. Ekipa je svoje delo opravila vrhunsko, prav tako je bilo sodelovanje s temi lepoticami nepozabno. Res sem bil sproščen in neobremenjen,« doda Rok in namigne, da bi se lahko zgodba nadaljevala.