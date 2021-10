Rok Piletič ljubi drugo? Sledilci so mu čestitali (FOTO)

Starejši brat priljubljene glasbene zasedbe BQL Rok Piletič je objavil fotografijo s pevko Nino Pušlar, ob kateri smo kar debelo pogledali. Na fotografiji Rok kleči na kolenih v pozi, kot da je Nino zaprosil za roko, medtem ko ima presenečena Nina najsrečnejši izraz na obrazu. Sta se zaročila?



»29 let sem čakal, da sem jo spoznal. Ni me razočarala. Fajn 'baba' je,« je ob fotografiji zapisal Rok in mnogi so verjeli, da je Roku uspelo svoje zasebno življenje dobro skriti pred javnostjo in da je poroka z Nino na obzorju.





Sledilci so mu hiteli čestitati, a drugi so mu sporočali, da so zmedeni. Zakaj? Vendarle se za Roka že dolgo šušlja, da je zaljubljen v simpatično pevko, a hkrati njune zveze doslej uradno še nista potrdila.Po našem poizvedovanju se je izkazalo, da sta Rok in Nina le dražila s fotografijami in da nikakor ne drži, da sta postala par. Že dolgo se ve, da je Rok velik ljubitelj Nine in njene glasbe, a pri tem je tudi ostalo. Kdo ve, morda pa Rok v kratkem vendarle naznani poroko in javnosti naposled le razkrije, ali katero ljubi.