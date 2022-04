Rok je osebni snemalec Vilija Resnika (FOTO)

Podobno kot mnogi priučeni fotografi je tudi Rok Breznik, 31-letnik iz Slovenske Bistrice, po izobrazbi elektrotehnik računalništva, med korono čez noč ostal brez pravega dela, zato je moral dobro razmisliti, kaj še zna in da bo imel kaj od tega.

»Res je, če ne bi bilo korone, se verjetno nikoli ne bi z vsem srcem posvetil videografiji.« Hitro je ugotovil, da mu gola fotografija ni dovolj, zato je začel snemati. »Vizualizacijo imam tako dobro, da si že v glavi zamislim vse detajle in jih želim kot perfekcionist izvesti sam. Zato je montaža lažja.«

Jan nič zvezdniški

Zadnji dve leti je svoj posel popolnoma podredil snemanju, fotografira skorajda ne več. »Fotografi rastejo kot gobe po dežju, pri snemalcih pa je to malce drugače.«

Jan Plestenjak ga ni razočaral.

Tudi videooprema je cenovno bistveno bolj dosegljiva kot v preteklosti. V življenju ima rad izzive in avanture, zato je v videografijo padel, kot pravi, iz čistega heca, tako rekoč čez noč. Njegov prvi spot je bil z Ines Erbus za Ambis Ljubavi. »Kolega je dan pred snemanjem odšel po kamero v Ljubljano, jaz pa sem jo vso noč študiral do potankosti in potem v praksi takoj zjutraj svoje veščine pilil in se učil še v spotu.« Kako pa je videti ta videospot danes skozi njegove oči? »Presenetljivo dobro,« pravi v smehu. Pa je Ines zadovoljna? »Je, še vedno.« Spot ima okoli 500.000 ogledov. Za njim jih je posnel še 45. Okoli 20 na leto.

Pred njegovim objektivom se je sprehodilo ogromno izvajalcev v poltretjem letu njegovega delovanja, najraje pa ima Vilija Resnika. »Sem neke vrste njegov osebni snemalec. Res ga imam rad. On pa mene. Je izjemen človek, zelo ga cenim.« Sicer je posnel še dva spota Tanji Žagar in kar šest Samuelu Lucasu, tri Poskočnim muzikantom. Tudi Jan Plestenjak je prišel v dva.

»Priznati je treba, da se Jan niti za trenutek ni vedel zvezdniško. Ravno nasprotno, takoj se je odzval povabilu.«

Svoje delo je povsem podredil snemanju spotov. »V reklami si v kalupu naročnika. Ni kreative, zgolj čista industrija. Jaz pa imam rad izvirnost in odkrivanje novih obzorij.«

Je izjemen človek, zelo ga cenim.

Med pogovorom se večkrat vrne k fotografiji, o kateri priznava, da jo raje uči, kot dela. Njegove delavnice je obiskalo najmanj 50 učencev. »Fotografiram samo še svoje spote. Veliko raje svoje znanje prenašam na druge. To me osrečuje.«

Med delom se domisli norih idej.

Ne boji se, da bi mu novi fotografi kradli trg in delo. Večjo konkurenco vidi med videografi. »Videografi imajo bolj napumpane ege, zato je pri njih težje.«