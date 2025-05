Družina Roglič sredi belega dne tarča vlomilcev: poglejte, kaj vse so jim ukradli (VIDEO)

Lora Roglič, žena vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča, je sedla v podkast Sovoznik in razkrila, kakšno je življenje ob strani takšnega šampiona. Njuna zgodba ni samo zgodba o uspehu na kolesarskih stezah, temveč tudi o osebnih izzivih in družinskem življenju, ki ga prinaša športna kariera na najvišji ravni.

V pogovoru z Gregorjem Knafelcem je iskreno orisala svoje poslanstvo, družinsko dinamiko in svojo novo knjigo Grande casino, ki je izšla te dni. »To so spomini, zelo iskreni. Vpogled v naše življenje. To je kup listov, papirčkov, računov, servietk, iz vseh torb in žepov, ker pišem vedno na roko. Bila je želja, da bi še ena knjiga nastala, ker je bila prva zelo uspešna. Odziv je bil pozitiven,« je povedala Lora.

Delila je tudi manj svetle trenutke iz življenja na štirih kolesih. V italijanskem mestu Pisa so nepridipravi vlomili v njihov avtodom: »Sredi dneva so vlomili. Odnesli so mi laptop, ki je bil skrit v postelji, telefon, denar, dva prstana in ja, malo si žalosten,« je povedala o neprijetni izkušnji.

Lora Roglič je bila tokratna gostja v Delovem podkastu Sovoznik. FOTO: Luka Maček

Življenje z vrhunskim športnikom ni vedno lahko. Lora opisuje, kako težko je usklajevati vse obveznosti, ko je Primož pogosto odsoten zaradi tekmovanj. Otroci ga zelo pogrešajo, kar je eden izmed največjih izzivov za družino. Lora priznava, da je logistika, povezana s potovanji na tekme, zahtevna, vendar je stik s Primožem, tudi če je le za nekaj sekund, neprecenljiv in daje družini dodatno energijo.