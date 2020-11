Roglič na pomoč zdravstvenim delavcem: Radi te imamo, ti verjameš v nas

Najboljši kolesar na svetuje skupaj z občino Zagorje poskrbel za lepo gesto in pomoč ljubljanskemu UKC v teh kriznih časih. Dializnemu in covid oddelku so podarili navijaške majice in se zdravstvenim delavcem zahvalili za ves trud in neutrudno delo pri boju z virusom.»Podpora najboljših nam pomeni ogromno. Majice Primoža Rogliča bodo dodatna moč,« so sporočili iz UKC. »Radi te imamo. Dal si nam ogromno motivacije. Borili se bomo do konca. Veliko ljudi ne verjameš v nas,« so sporočili Zasavcu.Osebno se jim je zahvalil tudi Roglič in v posnetku dejal: »Predvsem se mi zdi pomembno, dam ne glede na to, kakšne barve je majica, stojimo vsi skupaj, si pomagamo, spodbujamo eden drugega, da Slovenija diha kot eno. Tako bomo lahko hitre in lažje prišli skozi to krizo.«