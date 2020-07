Robinzoni čistili pri sosedih

Niti na dopustu niso mogli brez glasbe.

Ker so je zaradi epidemije koronavirusa letos odpadlo nešteto prireditev in tudi nastopi glasbenikov, si jevzel čas za daljši oddih. Tega si sicer težje privošči zaradi nastopov s Čuki ter dopusti preostalih treh članov skupine in kljub virusu je bilo to zanj prijetna sprememba, ki jo je z veseljem izkoristil.V družbiiz skupine Mambo Kings,in nekdanjega hokejista Olimpije ter slovenskega reprezentanta, njegove stalne dopustniške ekipe, so jo tudi letos na začetku poletja mahnili na obalo hrvaških sosedov. Osem let si fantovska druščina že jemlje svojih deset dni, ki jih preživi na jadranskih otokih, preostali, večinski dopust pa preživijo z najbližjimi. Tradicionalno moško jadranje pa je bilo letos drugačno kot prejšnja poletja. Dosedanje počitnice so bile precej adrenalinske, jadrali so sem in tja, se ustavljali kjer jim je bilo všeč, sami lovili ribe, si pripravljali obroke in drugo, pri tem pa doživeli marsikaj.Nekoč so se v slabem vremenu izgubili, spet drugič jih je ujela močna toča, ob neki priložnosti so se skoraj znašli v požaru in še kaj, tako da so njihove skupne počitnice včasih podobne prizorom iz kakšnega akcijskega filma. Na srečo so jo na koncu kot po čudežu vedno odnesli s celo kožo. Letos jadranje ni bilo nevarno in niso skupili nobene praske, kljub temu pa je bilo vse prej kot dolgočasno. Četverica je namreč dobila idejo, da se loti čiščenja morja pri sosedih.»Ljudje še vedno premalo cenijo našo ljubo naravo in še vedno vanjo brezobzirno odmetavajo različne smeti. O tem smo se tudi sami prepričali na lastne oči, nato pa smo dobili idejo, da bi nekaj naredili za lepše okolje in ozaveščanje ljudi, saj navsezadnje vsi živimo na istem svetu,« pravi Jernej. Iz vode so pobirali smeti, ki so jih metali drugi in onesnaževali naravo. »Ljudje se ne zavedajo, koliko morskih živali umre zaradi plastike in drugih nevarnih ter strupenih odpadkov. Človek se zgrozi, ko pride na obalo otoka in vidi, koliko odpadkov je naplavljenih. Sploh ne pomislijo, da je narava ena sama, in se ne zavedajo, da brez nje tudi nas ne bi bilo. Tudi na otokih so sicer hrvaški sosedje ozaveščeni in ločujejo odpadke, a hkrati se še vedno najde veliko takšnih, ki se na to požvižgajo in se ne ozirajo na nikogar,« pravi. Upa, da so komu bili za zgled in v razmislek, saj zgledi vlečejo, in če vsak primakne svoj mali košček, se skupaj še kako pozna.Fantje nameravajo podobne akcije nadaljevati na še kakšnem od prihodnjih dopustov. Čeprav so se aktivno in zavzeto lotili čiščenja okolja, pa to ni bilo vse, kar so počeli na počitnicah. S seboj so imeli kitaro in klaviature. Med potepanjem so srečali mnogo Slovencev, skupaj z njimi zapeli, nastalo pa je tudi nekaj idej za kakšno novo skladbo.