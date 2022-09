Robin Hood za najmlajše (FOTO)

SLG Celje je svojo novo sezono začelo s premiero predstave Robin Hood, povzeti po znani legendi, hkrati pa je to zgodba o današnjem času, predvsem o konformizmu odrasle generacije, ki s svojimi odločitvami in dejanji zapravlja prihodnost mladih. Čas je, da spregovorimo o pohlepu, ki je današnjo družbo pripeljal na rob uničenja.

Anže Čater, inspicient v SLG Celje, in režiser Samo M. Strelec, sodelavca in prijatelja, sta proslavila uspešen začetek sezone.

Temu so se začeli upirati mladi, ki opozarjajo na okoljske in družbene spremembe ter zahtevajo takojšnje ukrepanje. V svetu, kjer vrednote niso več samoumevne, se bodo morali sočutja in človečnosti ponovno naučiti. In pripravljeni so tvegati, se upreti odraslim in jih pozvati k odgovornejšemu ravnanju.

Novi upravnik in umetniški vodja SLG Celje Miha Golob je med gosti sprejel Urško Klakočar Zupančič, predsednico Državnega zbora RS in podpredsednico Gibanja Svoboda, ki je na predstavo prišla s svojima sinovoma.

Srbskega dramaturga Slobodana Obradovića je v otroštvu očaral film Dogodivščine Robina Hooda z Errolom Flynnom v naslovni vlogi, v katerem je Robin Hood upodobljen kot dobrodušen, vesel in pravičen odpadnik iz Sherwoodskega gozda, spreten lokostrelec in šarmer, ki se upira zlobnemu vladarju Johnu, se bori za pravice in boljše življenje revežev in omreži srce prelepe lady Marian. Njegova dramatizacija je zabavna zgodba o Robinovih junaštvih iz časov, ki so še slavili čast in pogum.