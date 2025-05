Robert Roškar po prihodu v Basel najprej potrkal Klemnu na vrata

Robert Roškar, ki zabava poslušalce v oddaji Šou domov na Radiu 1, je tudi letos odpotoval na Evrovizijo, od koder vse vtise evrovizijske vročice deli v živo. Z njim se je v Basel odpravila še voditeljica Anteninega zajtrka Ondina Kerec, ki je tudi velika ljubiteljica in poznavalka Evrovizije.

Roškar je že prvi dan s telefonom v roki potrkal na vrata sobe Klemna Slakonje. Naš evrovizijski predstavnik mu je med drugim zaupal, koliko prtljage ima s sabo, kaj najprej naredi zjutraj, ko se zbudi, kaj mu gre najbolj na živce, kaj ga osreči in še marsikaj. »Ali te je strah?« ga je vprašal Roškar.

»Dokler me nekdo ne vpraša, če me je strah, me ni. Potem pa začneš to čutiti. Pa ne, da bi me bilo strah. Čutim vznemirjenje,« je pred velikim polfinalnim večerom povedal Slakonja in priznal, da mu je partnerica Mojca svetovala, naj se prijavi na Emo. »Za rojstni dan sem ji lani prvič predvajal to pesem. Ona je zelo direktna in takoj pove, če je kaj zanič. Takoj je rekla, da se moram prijaviti. V preteklosti je nisem poslušal in me je to konkretno udarilo. Pesem sicer ni bila napisana za Evrovizijo. Ko sem jo predvajal še drugim in videl odzive, sem vedel, da je to pravilna odločitev,« je še povedal.