Robert Kranjec: Ne bom rekel, da mi gre vzgoja vrhunsko od rok, se pa s Špelo odlično dopolnjujeva

Aktivni očetje obračamo svet na bolje, pravi slogan projekta Očka v akciji, ki so ga zasnovali na Mirovnem inštitutu. K sodelovanju so povabili številne znane očete in skupaj z njimi v javnosti odprli tematiko o enakem vključevanju očetov v družinsko življenje in skrb za otroke, ki, kot so zapisali, prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.Več preberite TUKAJ