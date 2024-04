Robert Golob spremenjen: očitno se je odzval na kritike stilistov (FOTO)

Kmalu potem, ko je Robert Golob postal predsednik vlade, se je odzval na kritike stilistov, ki so mu očitali, da njegova daljša in košata pričeska morda ni najbolj primerna za državno funkcijo, ki jo ima. Takrat je dejal, da je ponosen nanjo in da ima od 14. leta bolj ali manj enako frizuro.

Robert Golob na festivalu Svobode. FOTO: Črt Piksi, Delo

No, kmalu zatem se je le lotil preobrazbe, njegovi lasje so zdaj krajši in bolj urejeni, po novem pa tudi osveženi z barvo. Budno oko je na sobotnem festivalu Svobode opazilo, da Golob ni več tako zelo siv, kot je bil, temveč imajo njegovi lasje svetlo rjav odtenek. Je tudi lepše počesan.

Fotogalerija Golobovih pričesk od leta 2009:

16. 3. 2009. FOTO: Roman Šipić/Delo

20. oktober 2015. FOTO: Blaž Samec/Delo

30. 6. 2016. FOTO: Roman Šipić/Delo

19. junij 2018. FOTO: Leon Vidic/Delo

17. februar 2021. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo

24. januar 2022. FOTO: Blaž Samec, Delo

24. april 2022. FOTO: Leon Vidic/Delo

9. marec 2023. FOTO: Črt Piksi

25. maj 2023. FOTO: Blaž Samec

24. julij 2023. FOTO: Leon Vidic/Delo