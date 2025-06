Robert Golob s sinom veslal po Ljubljanici, kamere vse posnele (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je tudi v najbolj vročih političnih tednih našel čas za svojega sina. Na družbenih omrežjih je delil prisrčne skupne trenutke. Z devetletnim Markusom sta se v vročem junijskem popoldnevu podala na prav posebno pustolovščino – z veslom v roki sta raziskovala skrivnosti Ljubljanice.

»Z Markusom sva zaveslala po Ljubljanici. Malo zaradi želje po ohladitvi, malo pa tudi zato, ker še vedno nisva čisto prepričana, ali je povodni mož res le legenda,« je ob kratkem videoposnetku, na katerem z Markusom usklajeno veslata po mirni reki, zapisal premier.

Ganljivi odzivi državljanov: »Čas z otroki je najdragocenejši«

Objava je v nekaj urah požela na desetine navdušenih komentarjev. Slovenci so predsedniku vlade izrekli pohvale, ker tudi na tako odgovorni funkciji zna najti čas za družino.

Eden od uporabnikov je pod objavo zapisal pomenljive besede ameriškega košarkarskega trenerja Jima Valvana: »Moj oče mi je dal največje darilo, ki ga lahko kdo podari drugi osebi – verjel je vame.«

(Oglejte si videoposnetek):

»Zelo lepo, da si vzamete čas za sina, čeprav se razdajate maksimalno,« je zapisal drugi uporabnik. Nekdo pa je dodal še spomin na nedavni čustveni trenutek: »Še lepši je bil objem očeta in sina na četrtkovi proslavi ob 60-letnici zavoda v Vipavi.«

Veliko komentatorjev je poudarilo pomen preživljanja kakovostnega časa z otroki: »Lepo preživeti nepozabni trenutki, čas z otroki je vedno drag spomin, tudi na tako pomembni funkciji, kot je vaša. Čestitke, gospod Golob.«

»Potrebne je veliko ljubezni za naše otroke, lepo je izpolniti vse želje – pa saj ni težko. Kljub tako zapolnjenemu urniku najdete čas, da se družite s sinom. Zelo lepo,« je zapisala ena od uporabnic.

»Vsa čast dr. Golobu, da tako pelje svojega sina s čolnom po Ljubljanici in ga vključi tudi v veslanje. To otroku zelo veliko pomeni, redna druženja z očetom pa so neprecenljiva,« je dodal še en komentator.

Posebno srčno noto je prispeval zapis uporabnika, ki ju je opazil v živo: »Sem vaju danes videl s terase na Gallusovem nabrežju. Srečno obema na vajinih pustolovščinah.«

Golob je že septembra lani za Slovenske novice povedal, da Markus obožuje kajak. Takrat sta se prvič pokazala javnosti, ko sta se udeležila dogodka, na katerem sta zaveslala v dvojcu in bila videti precej športno razpoložena.

Golob je takrat povedal, da so bili glavni razlogi za udeležbo dobrodelne veslaške veselice, ki so ga organizirali Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in društvo Hiša sonca, dober namen, odlično vreme in še boljša družba. »Markus obiskuje šolo s posebnim razvojnim programom in se odlično počuti na vodi, v vodi in obožuje tudi kajak. Najin cilj je preveslati en krog in tako simbolno zaključiti ta čudoviti dogodek,« je na dogodku za omenjeni portal še spregovoril Golob.