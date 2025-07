Golob raznežil Slovence. Ste videli, kakšne besede je namenil pomembni ženski v svojem življenju?

Medtem ko se Janez Janša z ženo Urško fotografira na spornem Thompsonovem koncertu, Robert Golob na družbenih omrežjih ne pozira s Tino Gaber, temveč je s sledilci delil družinsko fotografijo.

Na družbenem omrežju Instagram je ob objavi fotografije poleg emotikona srca kratko zapisal: »Vse najboljše, mama.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Vse najboljše vaši dragi mami! Pozorni, ljubeči, pozorni otrok/i, zlati vnuki so mamin največji, srčni dar. Želim, da ostane tako. To daje moč in zdravje. To so moje želje za rojstni dan.«

»Vse najboljše in najlepše, gospa Doroteja. Na zdravje.«

»Mamine oči zasijejo, ko izrazijo pozornost njeni najdražji. Vse najlepše želim vaši mami!«

»Vse najboljše ter najlepše vaši mami dr. Robert Golob ter prijetno praznovanje v družinskem krogu.«

»Mame so srce doma, saj s svojo ljubeznijo, nežnostjo in močjo ustvarjajo svet, kjer se vedno počutimo varne in ljubljene. Vse najboljše mami.«

