Robert Golob in Tina Gaber z ganljivo objavo: »Ti, jaz. Midva.«

Premier Robert Golob in Tina Gaber sta na Instagramu objavila skupno fotografijo s pripisom »Ti, jaz. Midva« in dodala simbol prstana. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da se bosta poročila 6. septembra. Poroka bo zasebna, brez prisotnosti medijev in tujih državnikov, so potrdili za STA.

Kot so navedli, si želita ta dan preživeti v krogu svojih najbližjih, družine in prijateljev.

»Na dogodku ne bo tujih državnikov, ker bi to pomenilo, da dogodek ne bi bil več zaseben, hkrati pa bi nastali dodatni stroški za državo (za protokol, varnost), ki so ob obisku varovanih oseb, četudi gre za zasebni obisk, zahtevani,« so pojasnili v premierjevem kabinetu.

Bo pa na dogodku zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan, ne glede na to, kje se nahaja, in se temu varovanju tudi ne more odpovedati, so spomnili.

Pri organizaciji poroke državni protokol ne sodeluje. »Tako kot številni drugi pari v Sloveniji sta se tudi Golob in gospa Gaber odločila pri organizaciji vključiti pomoč, ki pa je izključno zasebna,« so izpostavili.

Stroške poroke krijeta sama, so še dodali.