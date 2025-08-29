PRIHAJA VELIKI DAN

Robert Golob in Tina Gaber z ganljivo objavo: »Ti, jaz. Midva.«

Fotografija: Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi. FOTO: Mediaspeed
Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi. FOTO: Mediaspeed

STA, N. P.
29.08.2025 ob 20:22
STA, N. P.
29.08.2025 ob 20:22

Premier Robert Golob in Tina Gaber sta na Instagramu objavila skupno fotografijo s pripisom »Ti, jaz. Midva« in dodala simbol prstana. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da se bosta poročila 6. septembra. Poroka bo zasebna, brez prisotnosti medijev in tujih državnikov, so potrdili za STA.

Kot so navedli, si želita ta dan preživeti v krogu svojih najbližjih, družine in prijateljev.

»Na dogodku ne bo tujih državnikov, ker bi to pomenilo, da dogodek ne bi bil več zaseben, hkrati pa bi nastali dodatni stroški za državo (za protokol, varnost), ki so ob obisku varovanih oseb, četudi gre za zasebni obisk, zahtevani,« so pojasnili v premierjevem kabinetu.

image_alt
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)

Bo pa na dogodku zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan, ne glede na to, kje se nahaja, in se temu varovanju tudi ne more odpovedati, so spomnili.

Pri organizaciji poroke državni protokol ne sodeluje. »Tako kot številni drugi pari v Sloveniji sta se tudi Golob in gospa Gaber odločila pri organizaciji vključiti pomoč, ki pa je izključno zasebna,« so izpostavili.

Stroške poroke krijeta sama, so še dodali.

image_alt
Numerologinja Lili Sorum o poroki leta: je datum primeren za slavje in kako sta kot par kljub 20-letni starostni razliki povezana

