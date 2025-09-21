  • Delo d.o.o.
NA KONGRESU

Robert Golob brez zadržkov: to je poljub, o katerem govori vsa Slovenija (VIDEO)

Sprva jo je poljubil na lice, nato pa še na usta.
Na odru sta se poljubila. FOTO: Zaslonski posnetek/X
Na odru sta se poljubila. FOTO: Zaslonski posnetek/X
N. B.
 21. 9. 2025 | 14:25
 21. 9. 2025 | 15:25
A+A-

Člani Gibanja Svoboda so na sobotnem volilnem kongresu v Kopru aktualnemu prvaku in premierju Robertu Golobu podelili nov štiriletni mandat na čelu stranke. Podprlo ga je 326 članov, pet jih je bilo proti, so sporočili po kongresu. Golob se je zbranim zahvalil za izkazano zaupanje, ob pregledu mandata pa ocenil, da so uresničili sanje o svobodni Sloveniji.

Ob ponovni izvolitvi na čelo stranke mu je čestitala tudi žena Tina Gaber Golob, ki mu je na odru segla v roko, nato pa ga poljubila. Vse skupaj je bilo videti malce nerodno, saj ga je sprva poljubila na lice, nato pa sta poskusila še enkrat s poljubom na usta.

Posnetek poljuba je že zaokrožil po družbenih omrežjih (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

ZADNJE NOVICE
15:45
Novice  |  Svet
PRIZNANJE

Dobra novica za Palestino: tri velike države so jo priznale

Keir Starmer je danes sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. Priznali sta jo tudi Kanada in Avstralija.
21. 9. 2025 | 15:45
15:30
Nedeljske novice
POJASNILNA DOLŽNOST

Rakavega bolnika poslali domov: »To je bil pekel, kar sem doživel«

Novogoričan od nevrološke klinike zahteva odškodnino. Tam zatrjujejo, da so mu ob odpustu dovolj dobro pojasnili celotno situacijo.
Aleksander Brudar21. 9. 2025 | 15:30
15:15
Bulvar  |  Tuji trači
SPET NA TRŽIŠČU

Wahlbergova vila na prodaj za 18,4 milijona evrov

Vila je že pred časom zamenjala lastnika, zdaj je spet na tržišču. Ima dvonadstropni fitnes z boksarskim ringom in bazen s slapom.
21. 9. 2025 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZENSKA ZGODBA

Zaljubljen že 16 let: ko jo je spoznal, je igralec pričakoval otroka z drugo

Čeprav so bili mnogi sprva skeptični, se je izkazalo, da je bila to največja ljubezen njegovega življenja.
21. 9. 2025 | 15:00
14:53
Novice  |  Svet
PUTIN IZZIVA NATO

Ruski MiG-i raztrgali Natovo nebo – Trump opozarja na »velike težave« (VIDEO)

Donald Trump je izdal srhljivo opozorilo po tem, ko so ruska letala kršila zračni prostor Nata, medtem ko strahovi pred tretjo svetovno vojno naraščajo.
21. 9. 2025 | 14:53
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Photo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
