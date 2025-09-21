Robert Golob brez zadržkov: to je poljub, o katerem govori vsa Slovenija (VIDEO)

Člani Gibanja Svoboda so na sobotnem volilnem kongresu v Kopru aktualnemu prvaku in premierju Robertu Golobu podelili nov štiriletni mandat na čelu stranke. Podprlo ga je 326 članov, pet jih je bilo proti, so sporočili po kongresu. Golob se je zbranim zahvalil za izkazano zaupanje, ob pregledu mandata pa ocenil, da so uresničili sanje o svobodni Sloveniji.

Ob ponovni izvolitvi na čelo stranke mu je čestitala tudi žena Tina Gaber Golob, ki mu je na odru segla v roko, nato pa ga poljubila. Vse skupaj je bilo videti malce nerodno, saj ga je sprva poljubila na lice, nato pa sta poskusila še enkrat s poljubom na usta.

Posnetek poljuba je že zaokrožil po družbenih omrežjih (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

