Robert Dragar (Victory) v ŠOKkastu: Slej ali prej pride do konflikta interesov (VIDEO)

Robert Dragar, ustanovni član skupine Victory je bil tokratni gost Skupina Victory je skozi leta doživela številne spremembe in prilagoditve, vendar je njihova zavezanost glasbi ostala nespremenjena. »Zelo smo bili drzni na začetku. Mladini se je ta drznost odpuščala. Imeli smo neke posebne obleke, s katerimi smo izstopali. To so bili začetki dance glasbe v Sloveniji,« nam je razkril. Njihov uspeh je rezultat dolgoletnega trdega dela, ustvarjalnosti in prilagajanja tržnim razmeram. S svojo glasbo in nastopi so postali ikona slovenske glasbene scene, njihova zgodba pa je navdih za številne mlade glasbenike.

Mikija zamenjal Nejc

Kot vsaka zgodba, je tudi zgodba skupine Victory prepletena z vzponi in padci. Pred dobrim letom jih je zapustil dolgoletni član Miki Vlahovič in zanimalo nas je, zakaj je prišlo do razhoda. Naprej je želel delati svojo glasbo vzporedno potem pa vse skupaj ni več šlo: »Seveda pa pride slej ko prej do konflikta interesov,« nam je razkril. »Če ti nekaj delaš zase, nekaj svojega, je logično, da želiš temu posvetiti največ pozornosti, največ energije in vsega. In potem počasi seveda gredo zadeve svojo pot,« je zaključil. So pa na svoje veliko veselje dobili novega člana Nejca Bukovca, ki je prinesel mladostno svežino pa tudi nekaj preudarnosti. Spregovoril je tudi o pomembnosti timskega dela in povezanosti med člani skupine. Poudaril je, da je ključ do uspeha skupine v tem, da vsi člani delujejo kot enotna celota in se podpirajo med seboj, kar omogoča boljše nastope in večjo povezanost z občinstvom.

Njegov hobi je tudi igranje. FOTO: Marko Feist

Zamenjali so ga za škofa

Dragar pa ima polno skritih talentov, med drugim ima zelo rad dramsko igro. Preizkusil se je tudi v celovečerni vlogi, kjer je odigral škofa Antona Martina Slomška in ko so v samostanu v Stični snemali kadre, so ga turisti zamenjali za pravega prebivalca samostana. »Kar naenkrat ni nihče več poslušal vodiča, vsi so gledali mene,« nam je povedal z nasmehom. Dragar je priznal, da skupina Victory do sedaj ni organizirala večje slovenske turneje, kar vidi kot napako. Poudaril je, da imajo dovolj avtorskega materiala za celovečerne nastope in da razmišljajo o tem, da bi v prihodnosti organizirali turnejo, kjer bi predstavili svoje pesmi občinstvu na večjem številu koncertov. Skupina ostaja zvesta svojemu slogu, ne izključujejo pa možnosti glasbenih sodelovanj.

