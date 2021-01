Rifle še vedno ni spoznal vnuka

Goran Hrvaćanin, Rifle in Lado Bizovičar navdušujejo s predstavo Optimisti. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

Dedija še ni videl, jaz pa njega ne. Ampak bomo že nadoknadili!

Vsestranski igralectrenutno navdušuje v spletni komediji Optimisti, v kateri mu družbo delatain. Na srečo niso sami, ampak v družbi čudovitega občinstva, ki jih s pomočjo čudes moderne tehnologije lahko spremlja v varnem zavetju domače televizije ali službenega računalnika.Predstava na spletu je tudi za Rifleta nekaj povsem novega, a se je v svoj projekt odlično vživel in že na predpremierah poskrbel za fantastično vzdušje in konkreten odmerek smeha. Je pa komuniciranje prek spleta tudi zanj postalo nekaj povsem vsakdanjega, saj le na takšen način lahko vidi svoje sinoveinter njihove otroke.Rifle je priznal, da zaradi spoštovanja ukrepov in medsebojne razdalje še vedno ni spoznal svojega najmlajšega vnuka, ki je star tri mesece. »Mi pa pošiljajo fotografije in filmčke. Star je že tri mesece, reži se kot pečen maček, samo dedija še ni videl, jaz pa njega ne. Ampak bomo že enkrat nadoknadili,« pravi ponosni dedek, ki upa, da bo lahko svoje najdražje kmalu objel, predvsem pa se veseli srečanja z vnuki, še posebno z najmlajšim.