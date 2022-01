Ribič Pepe se vrača na male zaslone

Že to soboto se na naši nacionalni televiziji začenja nova serija poučno-zabavnih oddaj priljubljenega otroškega junaka Ribiča Pepeta, ki je že več kot desetletje najbolj priljubljen otroški junak.

V poplavi tujih junakov iz risank in filmov naša nacionalna televizija ravno z oddajo Ribič Pepe že 14 let dokazuje, da lahko tudi domači junak drži korak s časom na področju oddaj za naše najmlajše. V tem času se je namreč zvrstilo že več kot 300 oddaj, ki so za najmlajše gledalce ne le zabavne, temveč tudi nadvse poučne.

Lik Ribiča Pepeta sta že pred 15 leti skupaj zasnovala glasbenik in avtor številnih zabavnih oddaj Jože Potrebuješ in akademski slikar Igor Ribič, znan tudi kot avtor številnih slikanic in stripov. Od vsega začetka je animatorka lutk Kakaduduja in lisjaka Foksnerja tudi priljubljena igralka Lucija Čirovič. »Če Miklavž, Božiček in dedek Mraz otroke razveseljujejo predvsem decembra, jih Ribič Pepe kar celo leto,« pravi soavtor oddaj Jože Potrebuješ, ki je za novo sezono zasnoval novo tematiko, ki je nekakšna rdeča nit oddaj.

»Vsaka sezona ima svojo tematiko in letos bodo Ribič Pepe in njegovi prijatelji proučevali, kako velike oči ima strah. Stari morski volk bo namreč skupaj z otroki poskušal, denimo, ukrotiti električno strelo, pilotirati letalo, odpraviti uši, za kosilo pa bo celo poskusil brokoli. Za nagrado bodo ob koncu vsake oddaje Ribič Pepe in njegovi prijatelji zapeli in zaplesali kakšno od številnih uspešnic skupine Čuki. Slednji bodo tudi to sezono, poleg že znanih in ponarodelih otroških pesmi, predstavili dve čisto novi pesmi,« nam je nekaj zanimivosti razkril Potrebuješ.

Tako bo torej Ribič Pepe s svojimi vragolijami še naprej razveseljeval številne zveste male in velike prijatelje. Že štirinajsto leto zapored bodo najmlajši z Ribičem Pepetom risali, ustvarjali, muzicirali, telovadili in se predvsem veliko koristnega naučili.

Ekipa, ki je pri oddaji že od začetka.

»Zelo pogosto se bodo do solz nasmejali in neskončno zabavali, kot so bili vajeni doslej,« še pove Potrebuješ. Nova serija poučno-zabavnih oddaj se začenja torej že to soboto dopoldne, ko bodo, čeprav smo še sredi zime, Ribič Pepe in njegovi prijatelji na nacionalno televizijo pričarali veliko poletja.