Režiser prvega slovenskega celovečerca izvedel, da ima hudo bolezen

Režiser Vinci Vogue Anžlovar je brez dlake na jeziku. Kjub temu pa dejstvo, da o hudi bolezni napišeš objavo na družbenem omrežju Facebook, vseeno preseneti. Tam je namreč Anžlovar prvič spregovoril o tem, kaj ga je doletelo v zadnjem letu. Nekaj več pa je povedal v intervjuju novinarki Dela. Celoten intervju preberite tukaj.

»Zadnjega pol leta se preganjam okrog zdravnikov, magnetna resonanca, rentgen, najrazličnejše preiskave ... Ugotovili so, da nimam oživčenih mišic, ne vedo pa še, zakaj. Če mišice niso oživčene, propadajo. Eno nogo nekoliko vlečem okrog. Trenutno malo težko skrbim za okolico hiše.«

Vinci Vogue Anžlovar leta 2020. FOTO: Leon Vidic, Delo

Zdravniki sumijo, da je zbolel za amitrofično lateralno sklerozo oziroma ALS, nevrodegenerativno boleznijo, za katero še nimamo zdravila. Dignoza še ni dokončno potrjena, kot je povedal Anžlovar, obstaja petodstotno upanje, da ne gre za ALS. »Zdaj zdravniki preverjajo, kaj bi bila lahko druga diagnoza. V nobenem primeru ni nič dobrega. Magnetna resonanca je pokazala deformacijo hrbtenice. Pred kratkim sem imel pregled na nevrologiji in do tedaj sploh nisem opazil, da mi je mišica na roki atrofirala. Pri tem tempu pregledov in strokovnih preiskav je tako, da neoživčena mišica kar hitro propade. V enem letu je poškodba že nepopravljiva. Če bomo še malo čakali, bo vse jasno tudi brez preiskav. Pustimo se presenetiti. Ne bi bil pa rad tako kot Stephen Hawking, da izgledaš kot emoji kakec, samo učke ti še delajo,« svoje iskanje opiše režiser.

Želimo mu, da se diagnoza ne bi izkazala za resnično in bi se mu zdravje čim hitreje popravilo.

Njegov zadnji film Dedek gre na jug, v katerem igra tudi legendarni Boris Cavazza, Vlado Novak in Zala Djurić se v kinih vrti od januarja,