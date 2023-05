Resnik razvnel množico v Gornji Radgoni

Kresovanje v mestu penine in sejmov je potekalo na ploščadi pri velikem vodometu v Mestnem parku, kjer je na desetine otrok proti prizorišču hodilo s prižganimi baklami, s katerimi so pozneje prižgali kres. Za odlično vzdušje je letos poskrbel glasbenik Vili Resnik, ki je s svojo skupino zbrane zabaval dolgo v noč. Glasbenik, znan po skladbah Na fuzbal me pust, Lepa za umret, Moja dolina, Naj bogovi slišijo, Ti si me čakala in drugih, je dokazal, da mu ne manjka ustvarjalnega zagona in ves čas hrepeni po novih izzivih, poleg tega pa je, medtem ko so otroci prižigali kres, z odra dodatno ogreval zbrane, prišlo jih je približno tri tisoč.

Pred začetkom glasbenega programa sta prisotne na dogodku, ki ga je povezoval Bojan Rajk, pozdravila radgonska županja Urška Mauko Tuš in podžupan Miran Dokl, slavnostni govornik pa je bil predsednik Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije (STUPIS) Jožef Horvat, ki je svoj nagovor sklenil z mislijo Nelsona Mandele: »Tako kot suženjstvo in apartheid tudi revščina ni naraven pojav. Je posledica človeških dejanj in je lahko s pomočjo človeških dejanj tudi presežena in izkoreninjena.«