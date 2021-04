Resničnostni zvezdnik delil zapis, ki seže do srca

, ki smo ga spoznali v resničnostnem šovu Ljubezen po domače, je dajal videz frajerja, ki ima rad zabave in lepe ženske. To še vedno drži, saj je, ki jo je spoznal prav v šovu, po nekaj letih vroče romance. S, s katero živi v vasi Lužarji nedaleč od Velikihh Lašč,Morda je prav bodoče očetovstvo Renata tako raznežilo, da je delil zapis, ob katerem se človeku orosi oko. Ob črno-beli fotografiji starejšega moškega in ženske namreč piše (nelektorirano):»Moški na fotografiji ima 85 let in kamorkoli gre, vzame ženo s seboj in jo vztrajno drži za roko. Na moje vprašanje, zakaj njegova žena ves čas gleda stran, je odgovoril: »Ker ima Alzheimerjevo bolezen«. Nato sem ga vprašala, če bi bila žena žalostna, če ne bi šla z njim. Odgovoril mi je: »Ne spomni se ničesar, ne ve več, kdo sem, že leta me ne prepozna.« Presenečena sem rekla: »in še naprej jo vodite vsak dan, čeprav vas ne prepozna?« Starejši moški se je nasmehnil, me pogledal v oči in rekel: »Morda ona ne ve, kdo sem jaz, vem pa jaz, kdo je ona in to je ljubezen mojega življenja.«